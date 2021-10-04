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AK Parti'den "Son bir ayda neler oldu?" paylaşımı!

AK Parti'den "Son bir ayda neler oldu?" paylaşımı!
04.10.2021 00:06
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan...
Ana Sayfa 01:12
Kabil'de camiye bombalı...
Ana Sayfa 04:38
Bayrampaşa'da hafif ticari...
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Onur Buldu sırılsıklam aşık
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:20
Erkan Petekkaya’dan Kırmızı...
Ana Sayfa 03:38
Başkan Erdoğan, Uluslararası...
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı Ramazan kimdir?
Ana Sayfa 00:47
Alparslan: Büyük Selçuklu 2....
Ana Sayfa 01:48
Aşılanma Elazığ'da vakaların...
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Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi...
Ana Sayfa 01:48
18-24 Eylül haftalık vaka...

AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Son bir ayda neler oldu?" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verildi. Paylaşımda Türkevi'nden AKINCI TİHA'ya kadar 14 önemli proje ve etkinlik yer aldı. Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece bir ayda oldu…" ifadelerine yer verdi. İşte o video...


AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Son bir ayda neler oldu?" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verildi. Paylaşımda Türkevi'nden AKINCI TİHA'ya kadar 14 önemli proje ve etkinlik yer aldı. Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece bir ayda oldu…" ifadelerine yer verdi. İşte o video...
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