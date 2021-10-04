AK Parti'den "Son bir ayda neler oldu?" paylaşımı!

AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Son bir ayda neler oldu?" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verildi. Paylaşımda Türkevi'nden AKINCI TİHA'ya kadar 14 önemli proje ve etkinlik yer aldı. Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıya da yer verildi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Bunlar sadece bir ayda oldu…" ifadelerine yer verdi. İşte o video...