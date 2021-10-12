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AK Parti’den İsmail Saymaz’ın TÜGVA haberlerine yalanlama

AK Parti’den İsmail Saymaz’ın TÜGVA haberlerine yalanlama
12.10.2021 23:48
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Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı. Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak asılsız iddiaları dillendirenlerden biri de CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de TÜGVA'yı hedef alan İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt geldi. TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, "Saymaz’ın canlı yayında “TÜGVA belgeleri kabul etti” algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu ve bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı. Saymaz'a bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi.

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