AK Parti'den flaş tezkere açıklaması! Suriye için yeni tezkere gerekli mi? |Video 11.02.2020 16:07

Son dakika haberi... Suriye için yeni tezkere gerekli mi? sorusuna TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yanıt verdi. Bostancı, ''Yeni bir tezkere gerektirecek durum yok. Mevcut tezkereyle her türlü operasyon gerçekleştirilebilir.'' açıklamasında bulundu.