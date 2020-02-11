Son dakika haberi... Suriye için yeni tezkere gerekli mi? sorusuna TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yanıt verdi. Bostancı, ''Yeni bir tezkere gerektirecek durum yok. Mevcut tezkereyle her türlü operasyon gerçekleştirilebilir.'' açıklamasında bulundu.
AK Parti'den flaş tezkere açıklaması! Suriye için yeni tezkere gerekli mi? |Video11.02.2020 16:07
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