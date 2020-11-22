AK Parti'den dikkat çeken rapor: Avrupa'da ırkçılık son 5 yılda yüzde 320 arttı!

AK Parti Avrupa'daki ırkçı saldırıları raporlaştırdı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre'deki ırkçılığı gözler önüne seren rapora göre saldırılar 5 yılda yüzde 320 oranında arttı. Rapora göre, saldırıların ana merkezi Almanya oldu.