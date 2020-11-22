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AK Parti'den dikkat çeken rapor: Avrupa'da ırkçılık son 5 yılda yüzde 320 arttı!

AK Parti'den dikkat çeken rapor: Avrupa'da ırkçılık son 5 yılda yüzde 320 arttı!
22.11.2020 23:46
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AK Parti Avrupa'daki ırkçı saldırıları raporlaştırdı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre'deki ırkçılığı gözler önüne seren rapora göre saldırılar 5 yılda yüzde 320 oranında arttı. Rapora göre, saldırıların ana merkezi Almanya oldu.


AK Parti Avrupa'daki ırkçı saldırıları raporlaştırdı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre'deki ırkçılığı gözler önüne seren rapora göre saldırılar 5 yılda yüzde 320 oranında arttı. Rapora göre, saldırıların ana merkezi Almanya oldu.
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