Haberler Video AK Parti'den 'CHP'li belediyelere kredi verilmiyor' iddiasına yanıt

AK Parti'den 'CHP'li belediyelere kredi verilmiyor' iddiasına yanıt

02.12.2019 18:02

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'CHP'li belediyelere kredi verilmiyor' iddiasını yanıtladı.


Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

BU YAKLAŞIM İKTİDAR VERSİN BİZ YÖNETELİM ANLAYIŞIDIR
Bankaların kendi işleyişi özerktir, siyasi değerlendirme yapmak doğru olmaz. CHP'li belediyelere verilmiyor gibisinden toptancı yaklaşım onu söyleyenlerin iddiası. Geçmişteki borçlarını ödemişler mi? Yeni borçlarını ödeme kapasiteleri nelerdir? Seçim sürecinde borçlarını nasıl kapatacağını, belli bir kaynak nasıl yaratacağını siyasi partiler vatandaşla paylaşıyor. İktidar versin biz yönetelim anlayışı vardır. Çeşitli projelere geçilirken AK Parti'nin meclis üyeleri bize itiraz etmesinler istiyorlar. Bu hizmet vizyonlarının yarışmasına aykırı bir şeydir.

Biz şehrin faydasına olan, kamu yararını ilgilendiren politikalara destek veririz. Şehrin toplam yararına uygun görmediğimiz kısma tabii ki muhalefet ederiz.

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