AK Parti'den CHP tespiti: Tacizden de öte pedofili

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’ndaki taciz iddiaları üzerine açıklamada bulundu. İddiaları "vahim" olarak niteleyen Salman, yasalarca reşit olmadığı için çocuk olarak sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Taciz skandalında CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A. whatsapp yazışmalarında 17 yaşındaki mağdur kıza 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' demişti.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki CHP teşkilatlarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz iddialarına bir yenisi de Bursa'da eklendi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın 17 yaşındaki genç kız S.G'yi Whatsapp mesajı ile taciz ettiği internet sitelerde yer aldı.

SALMAN: "CİNSEL TACİZDEN DE ÖTE PEDOFİLİ"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'ndaki taciz iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Salman, yasalarca reşit olmadığı için çocuk olarak sayılan birine yapıldığı iddia edilen taciz suçlamasının, cinsel tacizden de öte pedofili olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman

Salman; vahim iddiaların, CHP Bursa İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi tarafından ivedilikle açıklığa kavuşturulması istedi.

Salman, Türkiye'nin dört bir yanından gelen taciz haberlerine CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığına ve bu sessizliğin ivedilikle sonlandırılması gerektiğine ifade etti.

"TACİZDEN ÖTE PEDOFİLİ"

Bursa'da yaşanan olayın zaman kaybetmeden açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüştüğünü ifade eden Ayhan Salman, söz konusu taciz iddialarının merkezinde 17 yaşında yasalarca çocuk sayılan bir kişinin olması nedeniyle konunun pedofili yönüyle ele alınması gerektiğine işaret etti.

"VAHİM İDDİALAR AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

Ayhan Salman, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden konuyla ilgili acil bir eylem beklediklerini, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.