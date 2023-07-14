AK Parti'de yerel seçim için yol haritası belirleniyor! Ankara ve İstanbul için özel çalışma... 6 önemli sorun masada

Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, strateji belirleniyor. Hedefi muhalefetin elinde bulunan belediye kazanmak ve 81 ilde oylarını artırmak olarak belirleyen AK Parti'de, İstanbul ve Ankara için özel çalışma yürütülecek.

HEDEF 81 İLİN TAMAMINDA OYLARI ARTIRMAK

2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor.

Hangi seçimde nerelerde artış ve düşüş yaşandığının sebeplerinin siyasi MR'ı çekiliyor. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti ekibi, seçim kampanyası için de hazırlıkları başlatıyor.

Seçim sonuçlarını etkileyen tüm unsurların detaylı olarak çözüm önerileriyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ÖZEL PROGRAM

Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti, 2024 seçimlerinde başarıya götürecek strateji için çalışmalarını hızlandırdı.

Başarısızlıkların üzeri örtülmeden en ince detayına kadar cerrah titizliği ile çalışan birimler kendi alanları ile ilgili sunumları da ekiplerle paylaştı.

İstanbul ve Ankara için özel bir program uygulanacak. 2 şehirde oyların düşmesine neden olan en önemli 6 sorun sıralandı.

Sorunlar "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, fahiş kira, ekonomik sıkıntılar, kentsel dönüşüm" olarak belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Hedef kaybedilen il ve ilçelerin kazanılması olacak.

SONUCU ETKİLEYEN UNSURLAR

Tüm illerin 2002'den bu yana seçim sonuçları, yıllara göre oy değişimi analizleri sonrasında AK Parti ve MHP kurmayları yerel seçimde nerelerde ittifak yapılabileceği yönünde ortak çalışma yapacak.

Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti kurmayları, seçim kampanyası için de hazırlıkların başlayacağını belirtti.

STRATEJİ EKİBİ GENİŞLETİLDİ

AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala başkanlığında toplanan strateji toplantısına AK Parti Genel Sekreteri, Fatih Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen, Hamza Dağ, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup başkanvekilleri, Özlem Zengin Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı.

Her birim kendi alanıyla ilgi çözüm önerileri getirecek. Önceki gün yapılan toplantıda cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlanacak yol haritası için çerçeve belirlendi. Brifing toplantılarının ardından ortaya çıkacak yol haritası ile strateji belirlenecek.

ADAY BELİRLEMEDE KRİTERLER

Belirlenecek adaylar, ince elenip sık dokunacak.

Adayların 5 aşamadan geçeceği öğrenilirken bunlar, 'anket, temayül, mülakat, alt/üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olarak belirlendi.

En önemli kriterin ise 'bize hizmet edecek aday lazım' olması üzerinde karar alındı.

Bölgelerde yapılacak detaylı anket çalışmasıyla kimin aday gösterilmesinin istendiği vatandaşlara sorulacak.

ANKET VE TEMAYÜL ÖN PLANDA

Hal böyle olunca bu doğrultuda aday olmak isteyen isimlerle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yürütülecek.

Ayrıca öne çıkan isimler bölge teşkilatlarınca temayüle tabi tutulacak.

Anket ve temayülden çıkacak sonuçlar büyük önem arz edecek.

TEŞKİLATLARA ÖNEM VERİLECEK

Adaylar, bölge teşkilatlarınca mülakata alınacak.

Burada da başarı gösteren isimler, bu sefer Genel Merkez'de oluşturulacak alt ve üst kurul tarafından elemeye tabi tutulacak.

Son olarak Genel Merkez'den onay alan isimler konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.