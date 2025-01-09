AK Parti’de kongre süreci: Büyük kongre ne zaman? Resmi açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 13:09 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 13:09

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti büyük kongresinin 23 Şubat'ta olacağını açıkladı.

A Haber canlı yayınında Erkan Kandemir'den önemli açıklamalar:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Büyük Kongre'nin tarihi ile ilgili bilgi verdi aslında. Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. MKYK uygun görürse Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız.

BÜYÜK KONGRE 23 ŞUBAT'TA

Ramazan ayı başlamadan AK Parti Büyük Kongresi'ni yapmış olacak. Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız.

3 BÜYÜK İLDE KONGRE TARİHLERİ

21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Böylelikle il kongreleri süreci tamamlanacak.

Bu şehirlerde bayrak değişimi için Genel Başkanımız değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor.

Bu şehirlerde bayrak değişimi için Genel Başkanımız değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor. İstanbul'da mevcut il başkanı arkadaşımız kongrede görevi başka bir arkadaşımıza devredecek. Tüm illerle ilgili son değerlendirmeyi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacaktır. Görevi bırakan ya da görevi devralan arkadaşımız açısından bayrak devir teslimleri son derece demokratik olarak yapılıyor. Bu son ana kadar Genel Başkanı'nın tasarrufunda olacak. Biz de mesele bu görev anlayışı ile meseleye bakıyoruz. Görev kimdeyse son ana kadar vazifesini eksiksiz yerine getirir.