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AK Parti sözcüsü Ömer Çelikten Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlelerine tepki: gereken cevabı sahada vereceğiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelikten Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlelerine tepki: gereken cevabı sahada vereceğiz
09.03.2021 22:27
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ‘’İstikşafi görüşmelere rağmen Yunanistan Türkiye karşıtı hamlelerine devam etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli karşılıkları diplomatik düzeyde ve sahada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor. Bunlar çıkarlarının bittiği yerde Yunanistan'ı terk edecekler. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı.’’ dedi.


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