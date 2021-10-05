AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK ve MYK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantılar sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 'Barınamıyoruz' provokasyonunu rakamlarla çürüten Çelik, Fransa'daki islam düşmanlığına, Marsilya Galatarasay maçında yaşanan olaylara ve Macron'un Cezayir'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki provokatif eylemlerine ve Türk donanmasının müdahalesine ilişkin, "Silahlı kuvvetlerimiz vatanı koruma konusunda mücadeleyi güçlü bir şekilde veriyorlar." dedi. CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan saldırgan bir söylem' çıkışına da değinen Çelik, "Biz bu siyasetin tamamen karşısındayız. Mavi Vatan kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.