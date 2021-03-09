AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere rağmen Türkiye karşıtı hamlelerine tepki gösteren Ömer Çelik, "gereken cevabı sahada vereceğiz" dedi.

İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar...



Terörle mücadelede çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Değerli sanatçımız Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Cenaze törenine, ben, Kültür Bakanımız, Numan Kurtulmuş ve Mahir Ünal katılacak.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ

Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbetini yakından takip ediyoruz. Evlat nöbetinde 554'üncü güne girildi. 24 aile evlatlarına kavuştu. Diyarbakır Anneleri, her zaman toplantımızın gündem maddesidir. Her zaman onlara dua ediyoruz.



Diyarbakır Annelerine destek vermek, bütün bölgedeki çocuklara sahip çıkmak demektir. Diyarbakır Annelerine verilen ya da verilmeyen desteğin arkasında çocuklarımızın geleceğine yönelik bakış açısı yatıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır.

Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır.



Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

"TÜRKİYE AŞILAMA SÜRECİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR"

Dünyanın gıpta ettiği bir aşılama süreci yürütüyoruz. Ama muhalefet partilerinden hala gereksiz, "4 maskeyi dağıtamıyorsunuz" şeklinde gerçekle alakası olmayan eleştiriler geliyor. Tüm bunların gerçekle alakası yoktur. Aşılama süreci büyük bir sağlık organizasyonuyla yerine getiriliyor. Türkiye aşılama sürecini başarıyla sürdürüyor. Maske, mesafe ve hijyene önem göstermeliyiz. Yoksa aşılamayla kazandığımızı kaybederiz.



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KADIN İSTİSMARI

Terör örgütlerinin bu kadın konusundaki istismarcılığı; DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınlarını başka topraklara satmasıdır. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması maalesef dikkat çekicidir. Bu konuda Cenevre Sözleşmesine ek protokolde, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK'nın bunları yapmaya devam ediyor. Bakın PKK'nın bunu yaptığı çocuk haklarını ihlal ettiği sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda, terör örgütünün yaptıklarına karşı daha dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.



ARAP BİRLİĞİ'NİN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE BİLDİRİSİ

Geçtiğimiz günlerdeki Arap Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yayınladığı bildiriyi doğru bulmuyoruz. Bu karara imza atan Arap devletleri çok iyi biliyor. Herhangi bir komşumuzdan bize dönük bir terör saldırısı oluyorsa, bizim müdahale etmemiz de kaçınılmazdır.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KARŞITI HAMLELERİ

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı faaliyetlerinin istikşafi görüşmelere rağmen devam ettirmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı kararına Yunanistan'ın memnuniyeti açıklamasını not ettiğimizi belirtmek isterim. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. En son yaptıkları açıklamada reddettiğimiz bu formun hayata geçirileceğini açıkladı Yunan Dışişleri Bakanı ama bunları da takip ediyoruz. Yunanlılar şunu bilsin ki Türkiye ile adil bir anlaşma dışında onların geleceğe güvenle bakacakları bir şey yoktur. Şunu da göreceğiz bunlar çıkarlarının bittiği yerde yine Yunanistan'ı terk edecektir. Yunanistan'ın KKTC ve Türkiye'ye saygılı bir şekilde müzakere masasında sonuç aramalıdır.

AB ile pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Macron ve Merkel ile video konferans gerçekleştirildi. Burada AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Frontex'in yaptığı faaliyetleri tekrar gündeme getirdik. Yunanistan'ın yaptığı zulmü söyledik. Avrupa'nın demokrasisinin korunması, Türkiye'nin milli çıkarları açısından gereklidir. Avrupa için tehdit kendi içerisindeki sağcıların daha da ilerlemesine sebep olacak politikalardan karşılanıyor.

AB İLE İLİŞKİLER

AB'ye pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Macron'la bir video konferans gerçekleştirdi. Aynı şekilde sayın Merkel ile video konferans gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Şu anda önümüzde fırsat penceresi var. AB'nin açılan bu pozitif ajandayı daha da ilerleterek iyi işlere imza atması görüşümüzü yineliyoruz.

Yunanların botları geri itilmesi, Cumhurbaşkanımız tarafından altı çizilerek belgeleri ile beraber iletilmiştir. AB içinde aşırı sağcıların ideolojik Berlin duvarları ördüğünü göreceksiniz. AB açısından doğru bir yaklaşım değildir bu. Fransa'da iç güvenilk yasası, İsviçre'de alınan kararlar aşırı sağın daha fazla merkeze yerleştiğini görüyor. Bu Avrupa demokrasileri için büyü bir tehdittir.

Avrupa için tehdit kendi içerisindeki aşırı sağcıların daha da ilerlemesine yol açan yanlış politikalardan kaynaklanıyor.

MISIR'LA İLİŞKİLER

Mısır önemli bir ülke. Mısır devleti ve halkıyla geçmişten gelen güçlü bağlarımız var. Mısır'la olan süreç, diplomatik ilişkilerin aksadığı neden olduğu bellidir. Akdeniz'de yeni bir d urum var. Sadece gaz meselesi değil, Suriye meselesi söz konusu olduktan sonra Akdeniz'de neredeyse bütün dünyanın savaş gemileri yerleşmişti. Hidrokarbon hareketlilik kıyıdaş ülkelerin ortak formüller bulması gerektiriyor. Mısır'la bunları konuşabilecek zeminlerimiz vardır. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan vazgeçmiş değildir. Bu karşılıklı olarak aynı yaklaşımın söz konusu olmasına bağlıdır.

"AFGANİSTAN BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Taliban'la olan süreç açısından pek çok aşamadan geçildi. Afganistan bizim açımızdan önemli bir ülke. İstikrarın çok önemli olduğunu Türkiye'nin güvenliğini de etkileyen bir mesele olduğunu biliyoruz. 1 Mart'ı Türk-Afgan Dostluk Günü olarak kutluyoruz. Kalkınma yardımlarını yapıyoruz. En çok misafir ettiğimiz genç başka ülkelerden Afganistan'dan Türkiye'ye geliyor. Bütün bu çatışma çözümlerinde arabulucu olarak Türkiye aranılan bir ülke. Diplomatik kapasitesi bakımından.

Prensip olarak bölge barışına katkı sağlayacak her türlü ara buluculuğun içinde oluruz. Türkiye aranılan, istenilen bir arabulucudur.

"ANTİSEMİTİZM İDDİALARI TAMAMIYLA YANLIŞTIR"

Türkiye'de antisemitizm veya husumet iddiaları tamamıyla yanlıştır. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında antisemitizm meselesini eleştirmektedir. Bunu İslam düşmanlığı ile birlikte ele almaktadır. Hatta kendisini ziyaret eden Yahudi kuruluşlarına İslam düşmanlığı ile antisemitizmin birleştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye azınlık haklarını en çok teslim eden ülkelerin başında geliyor. Ben AB Bakanlığı döneminden biliyorum. Hala Atina'daki cami meselesi, bir AB ülkesinin başkenti meselesi hala sorunludur. Mabetlerimiz hala saldırı altındadır. Türkiye Yahudi ve Hristiyanlara dönük sistematik bir nefret üreten politika, yaklaşım, siyasi organizasyon söz konusu değildir.



'PAPA'NIN IRAK'TA VERDİĞİ MESAJLARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Irak'la ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Papa'nın ziyaretini de yakından takip ettik. Hiçbir şekilde Türkiye'ye dönük olarak geçmişte Fransa'da da bir harita çıkmıştı. Bu bazı ülkelerin yaptığı işler. Irak mezhep savaşları, istikrarsız hükümet gibi sorunlarla karşı karşıya. Sistani önemli bir liderdir. Bir dini lider olmanın ötesinde siyasi güçtür. Orada yapılan görüşmede Cumhurbaşkanımız, bölgesel sorunlar açısından kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Papa'nın orada kiliseler ve saldırıya uğrayan camilerle verdiği mesajın önemli olduğunu biliyoruz. Papa 84 yaşında, kovid süreci devam ediyor. Sistani 90 yaşında. 2 liderin bir araya gelmesi bölge açısından iyiye işaret ediyor.

ABD VE İRAN ARASINDA NÜKLEER GERİLİM

Daha önce İran'ın yaptığı anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. O zaman bu anlaşmaya imza atıldığında İran şunu söylemişti, İran'ın ilk uluslararası attığı anlaşma demişlerdi. P5'in attığı imza devam etseydi bu süreç yine yaşanmayacaktı. Burada bir kez daha görünüyor ki diploması ve müzakere çatışmaları önlemesi açısından çok önemli. Şimdi şöyle bir tablo çıktı. Denetleyemiyoruz deniyor. İkincisi yaptırım yanlış bir siyasettir. Bu İran halkını cezalandırmaktır. Biz İran'la çok uzun zamandır komşuluk ilişkilerine sahibiz. İran'ı en iyi biz tanırız. Atom enerjisi kurulumunu şeffaf bir şekilde denetleyebilirler. Ama tek taraflı bir yaptırımdan bahsediliyor.