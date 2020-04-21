AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

21.04.2020 19:09

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, virüslme mücadele kapsamında 44 ülkeye yardım gönderildiğini belirterek ''Türkiye kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardımı ulaştırıyor.'' dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik ayrıca, ''Bayram sonrası normalleşmeyi konuşmaya başlayacağız'' ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerin başına buyruk hareket etmesini de eleştiren Çelik, "Hiç kimsenin ekmek dağıtması hizmet vermesinin engellenmesi söz konusu değildir. Valiler başkanlığında oluşturulan kurulların dışında hareket edilmediği zaman bazı yerlere iyi hizmet giderken bazı yerlere yardım ulaşmaz. Bu bir yalan siyasetidir." ifadelerini kullandı.