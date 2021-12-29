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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar
29.12.2021 18:15

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Tramvayın altında sıkıştı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Rusya - Ukrayna krizi Ermenistan ile normalleşme ve terörle mücadele konularına ilişkin açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'dinleme' iddialarına da yanıt veren Çelik, "Kurumlara doğrudan suç teşkil eden yaklaşım atfetmek laubalilik anlamına geliyor. 'Beni dinliyorlar, MYK'yı dinliyorlar' dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur." ifadelerini kullandı.

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