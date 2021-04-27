AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Biden' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplatısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Biden'' açıklamarına tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Olmamasını arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi şuydu: Bu olay olduğu andan itibaren İnşallah yakın zamanda yaşadığımız başka olaylardan ders çıkarılmıştır ve Biden'a 1 söz söyleyip, hükümete 3 söz söyleyen bir yaklaşım çıkmaz diye bir temenni vardı. Bu temenni boşa çıktı. Siyasi akılla izah edilecek bir tavır değil bu. Yapılması gereken milletimiz böylesine bir iftirayla karşı karşıyayken, en güçlü şekilde cevap vermektir. Maalesef, bu öz güvensiz zihniyet sürekli olarak kendi hükümetini suçlama, karşı tarafı haklı görme şeklinde. Bu tip bir durumda sağlıklı bir akıl hükümetle beraber bu meseleyi nasıl aşarız diye düşünür. Burada çok büyük bir duruş problemi var burada. Bu sözlerin herhangi bir navigasyonu olmadığı çok açık.



Burada yapılması gereken şey milletimize dönük bu iftira karşısında TC'yi savunmaktır hep beraber. Tarihe şöyle mi düşeceksiniz bunu söyleyerek: Biden'ın yaptığı şey iç politikasının gereğidir, ona kızmaya gerek yok, tutalım hükümete kızalım. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Tabii ki muhalefet en güçlü şekilde eleştirecektir ama yabancı bir devletin Türkiye'ye yaptığı bir haksızlığı buna bağlamak dolaylı olarak karşı tarafa destek vermektir. Son derece koordinatsız, güvenini kaybetmiş, pusulası olmayan bir yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu'nun söylediği, HDP'nin soykırımla yüzleşin dediği yerden çok farklı durmuyor.