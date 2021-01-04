AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ ve CHP yandaşı Can Ataklı'nın darbe imalarına sert tepki!

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İlker Başbuğ'un ve CHP yandaşı Can Ataklı'nın darbe çığırtkanlığı yapmasına tepki gösteren Çelik bu durumun siyasi bir utanç olduğunu belirtti. Çelik, "Kafanızın bir yerinde vesayet, bir tarafında demokratlık olunca bu melezden bir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlker Başbuğ'un ve CHP yandaşı Can Ataklı'nın darbe çığırtkanlığı yapmasına tepki gösteren Çelik bu durumun siyasi bir utanç olduğunu belirtti. Çelik, "Kafanızın bir yerinde vesayet, bir tarafında demokratlık olunca bu melezden bir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

Çelik'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Bir başkası çıkmış, 'Erdoğan seçime gitmez, ancak doğal afet olması lazım, Avusturalya gibi büyük yangın olması lazım' diyor. Bunlar ruh sağlığı yerinde olan insanlar değil. Darbe bir millete düşmanın yapamadığı d üşmanlığı yapma mekanizmadır, bir milletin namusuna saldırıdır. Bunu ağzına alan kişinin bu milletle gönül bağının olmadığı açıktır. Zaten orduda da darbe yapma kabiliyeti kalmamış! Darbe meselesini olumlu bir şey, kabiliyet olarak görüyor. Demokrasiye bağlı bir ordu, milletine bağlı bir ordu, seçilmiş siyasetin elinde bir ordu, TBMM'ye saygılı bir ordu, bunların gözünde ordu değil. Bunların gözünde ordu darbe yapan mekanizma. TSK milletinin emrindedir, başkomutanı Cumhurbaşkanıdır. Darbecilerden arındırıldıkça, özellikle FETÖ'den arındırıldıkça. Bana bir AB ülkesinin Dışişleri Bakanı şunu sordu, 'Bu kadar subay attınız, ordunuz zaafa uğramayacaktı' dedi. Verdiğimiz cevap açkı, PKK'yı çökertiyoruz. Ordu milletimizin göz bebeğidir. Milletin Mehmetçik dediği bir orduya kendi milletine silah çektirmek kadar bir ahlaksızlık yoktur.

İLKER BAŞBUĞ'UN DARBE İMASINA TEPKİ

İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalar. Büyük bir zihin karışıklığı içinde yapılan konuşma. Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı diyor. Darbenin Cumhuriyet değerlerine saldırı olduğunu söylüyor. CIA Başkanına atıf yaparak erken seçim olsaydı CHP iktidara gelecekti gibisinden bir mantık çıkıyor. Zoraki demokratlık, güdümlü demokratlık bir yere kadar. Kafanızın bir yerinde vesayet, bir tarafında demokratlık olunca bu melezden bir şey olmuyor. Kokteyl demokratlık olmuyor. Türkiye'de genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin ne kadar yanlış bir zihin yapısına sahip olduğunu göstermesi bakımından. Sanki Menderes erken seçime gitmeyerek darbeyi hak etmiş gibi bir şey çıkıyor. Arkasından devam ediyor, darbe girişimleri arasında mukayese yapıyor. FETÖ terör örgütününkü millet, ordu içinde nifak çıkarmış, Talat Aydemir çıkarmamış, vazgeçmiş. Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz.

Bakanlar Kurulu toplantı yapıyormuş, Aydemir ve arkadaşları oraya ele geçirmeyince, İnönü'ye atıfla 'artık onlar kaybetti' denmiş. Bunlar analiz, fikir özgürlüğüdür diyenler varsa, erken seçime gitselerdi darbe olmazdı, CHP de kazanacağı için darbeye gerek olmayacaktı gibi bir şeyin zerre kadar demokratlıkla alakası yoktur. Darbe en büyük alçaklıktır, bitti. Bunun daha iyisi, daha kötüsü yok. En son FETÖ'ye verilen cevap her darbeye yapılması gereken cevabı göstermiştir. Türkiye orada çok büyük krizi toplumun demokratik bilinci sayesinde atlatmıştır. Demokrasinin öncesine sonrasına ama kelimesi eklenmemesi lazım. Ama kelimesini eklerseniz siyasi münafıklık olur.

Ben de açıklama yaparken 2021 yılında en önemli mesaimiz faşizmle mücadele olacak, biz bu mücadeleyi veririz, çekinmeyiz. Bu ülkemiz için, geleceği için verilen mücadeledir. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.