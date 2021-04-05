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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin darbe imalı bildirisine tepki: Zaman ayarlı bir provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin darbe imalı bildirisine tepki: Zaman ayarlı bir provokasyondur
05.04.2021 23:29
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Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelilk MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösteren Çelik, "Bu bildirinin neye hizmet ettiğiniz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik bildirinin 'zaman ayarlı bir provokasyon' olduğunu söyledi.


Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelilk MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösteren Çelik, "Bu bildirinin neye hizmet ettiğiniz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik bildirinin 'zaman ayarlı bir provokasyon' olduğunu söyledi.
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