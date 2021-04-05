AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin darbe imalı bildirisine tepki: Zaman ayarlı bir provokasyondur

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelilk MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösteren Çelik, "Bu bildirinin neye hizmet ettiğiniz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik bildirinin 'zaman ayarlı bir provokasyon' olduğunu söyledi.