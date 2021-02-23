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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz mesajı: Yunanistan provokatif eylemlerden kaçınmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz mesajı: Yunanistan provokatif eylemlerden kaçınmalıdır
23.02.2021 21:38
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunanistan'ın bugün 4 f-16 savaş uçağıyla "TCG Çeşme" gemisine yönelik tacizlerine tepki gösterdi ve uyarılarda bulundu. "Yunan jetlerinin bu kadar yakın mesafeye gelmesi, burada yaptıkları eylem kuşkusuz provokatif eylemdir." diyen Çelik, "Bugünkü tablo istikşafi görüşmelerle başlayan olumlu atmosfere uygun değil. Mesele Ege'yi barış denizi yapmaktır. Bunu bulabilecek imkan varken gereksiz sertleşmelere gerek yok." dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in MYK toplantısı sonrası açıklamalarının Yunanistan ile ilgili kısmı şöyle;

Maalesef ne zaman AB Türkiye ilişkilerinde bir pozitif gündem oluşsa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yunan jetlerinin bu kadar yakın mesafeye gelmesi, burada yaptıkları eylem kuşkusuz provokatif eylemdir. Bunlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. Nihayetinde bizim unsurlarımız da gereken cevabı vermiştir. Yunan jetlerinin sınırları aşarak aşırı bir şekilde yaklaşması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu gerginlikten uzak durulması gerekir. Yunanistan'ın bundan vazgeçmesi gerekir. Türkiye diplomatik kanalları güçlendirsin deniyor, bu tek taraflı Türkiye'ye söylenmemeli. Bunun Yunan tarafına da telkinlerde bulunması gerekiyor. Bugünkü tablo istikşafi görüşmelerle başlayan olumlu atmosfere uygun değil. Mesele Ege'yi barış denizi yapmaktır. Bunu bulabilecek imkan varken gereksiz sertleşmelere gerek yok. Burada TSK unsurları, diğer unsurlarımız görevlerinin başında. Sonuçta da kazan kazan formülüne ulaşacak imkanımız vardır."

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