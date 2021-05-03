AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’ye Yunanistan ve Rum kesimi tepkisi

AK Parti MYK Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

AB'YE YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ TEPKİSİ

Anastiyadis'in paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. 'Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var' diyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Binlerce Türkün kanı olan EOKA terör örgütünün yıldönümü kutlandı. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

Yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'ye ve KKTC'yi Avrupa liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Bu söylem artık sıkmıştır. Rum kesiminin AB'yi oyuncak haline getirmesi kabul görüyorsa bu onlara hayırlı olsun. Biz bir mahalle dayanışma çerçevesinde AB'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun.

Miçotakis çıkıp diyor ki; 'Türkler ile olan sorunlarımızı AB sorunları halien getirdik. Bakın bu Miçotakis'in başarısı değil. Bu AB'nin vizyonsuzluk neticesinde Miçotakis'e hediye ettiği bir mekanizmadır. Baştan aşağı vizyonsuz bir yaklaşımdır. Kuşkusuz Rum Kesimi'nin hakaretlerini kendilerine buradan iade ediyoruz.