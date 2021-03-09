AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kadınlar incindiğinde insanlık inciniyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ''Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.'' dedi.