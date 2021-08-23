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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dışişleri Bakanlığının A4 kağıdına sığacak açıklamalarını iyi okusunlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dışişleri Bakanlığının A4 kağıdına sığacak açıklamalarını iyi okusunlar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik, “Dışişleri Bakanlığının A4 kağıdına sığacak açıklamalarını iyi okusunlar. O A4’lerin onlara çok faydası olur. Neyin ne olduğunu öğrenirler. O açıklamaların arkasında Türk diplomatların büyük emeği var. Gecesini gündüzüne katarak Türk diplomasisinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak için yaptığı çalışmalar var” dedi.


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