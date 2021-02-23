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AK Parti Sözcüsü Çelik: Merkez Bankası rezervleriyle ilgili şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok

AK Parti Sözcüsü Çelik: Merkez Bankası rezervleriyle ilgili şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili, "Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış." ifadelerini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin "Merkez Bankası'nın rezervi eridi" iftirasına cevap veren Çelik, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili, "Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış." diye konuştu.

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