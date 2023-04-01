AK Parti seçim beyannamesi tamam! "Doğru adımlarla yola devam"

AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimleri için oluşturduğu seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor.

İLK MADDE AFETLERLE MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman eşlik ettiği beyanname toplantılarında sona gelindi. Önümüzdeki hafta MKYK toplantısında beyannameye son şekli verilecek.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk maddesini afetlerle mücadele konusu yer aldı.

Beyannamenin en önemli başlıklarından ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

AK Parti, başta "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında "Güçlü ve dirençli Türkiye" söylemi öne çıkarılacak.

ADAY LİSTELERİNDE SONA DOĞRU

81 ilde 6 binin üzerinde aday adayı için temayül yoklamaları yapıldı. MYK ve MKYK üyelerinden oluşan 14 komisyon, aday adaylarını yüz yüze görüşmeyle değerlendirmeye tabi tuttu.

Bu sürecin ardından da başkanlığını bizzat Başkan Erdoğan'ın yapacağı bir üst komisyonda aday listelerine son şekli verilecek.

SADE PROGRAMLA TANITIM

Üst komisyon çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak. Vekil listeleri de önümüzdeki hafta içinde bir neticeye bağlanarak kamuoyu ile paylaşılacak ve 9 Nisan'da YSK'ya bildirilecek.

Deprem nedeniyle aday tanıtım toplantısı ve seçim beyannamesi 11 Nisan'da sade bir programla gerçekleştirilecek.