AK Parti MYK ve MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'de MYK ve MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." ifadelerini kullandı. Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili de Çelik, "Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Çelik, Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini söyledi.
AK Parti MYK ve MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar06.01.2020 19:19
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