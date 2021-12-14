AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu duyurdu: HDP’den ayrılanlar ciddi hazırlık içinde

AK Parti MKYK Üyesi Yazar Orhan Miroğlu, CHP ile iş tutan HDP ile ilgili A Haber ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programında konuşan Miroğlu, "Sırrı Süreyya Önder, söyleyeceğini söyledi aslında, 'Bu iktidar gidebilir, gelecek olanlar ellerinde kör bıçakla bekliyor.' dedi. Önder, HDP'nin CHP'yi desteklemesi meselesinde 'Ben bu tartışmanın dışındaydım' dedi. Bu fikri savunan insanlar Ayhan Bey, Altan Bey bu partiden koptular. HDP'nin böyle bir tartışma yaşıyor olması iyi bir şeydir." dedi.