AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da bir televizyonun Atatürk'e yönelik çirkin yayınına ilişkin, "Bu yayını en şiddetli şekilde kınıyoruz, kabul edilemez buluyoruz. Bu yayın kuruluşu derhal milletimizden özür dilemeli." ifadelerini kullandı. Güngören Belediyesi'ndeki ceza skandalına ilişkin de konuşan Çelik, "AK Parti MKYK'sından Enes'e sesleniyorum. Sana yapılan bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz. Seninle beraberiz. Enes senin gözlerinden öpüyoruz." şeklinde konuştu..
AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar06.12.2019 20:26
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