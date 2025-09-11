AK Parti MKYK Toplantısı başladı

El konulan 121 şirkette çalışanlara ne olacak? TMSF'den ''Basiretli tacir'' açıklaması! | ''Basiretli tacir'' nedir?

Toplantının gündeminde, iç ve dış siyasete ilişkin güncel gelişmeler ile parti çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantı saat 14.00'te başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.