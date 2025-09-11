PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, parti genel merkezinde başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantı saat 14.00'te başladı.

Toplantının gündeminde, iç ve dış siyasete ilişkin güncel gelişmeler ile parti çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

