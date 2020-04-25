AK Parti Mersin İl Başkanlığı, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında harekete geçti!

25.04.2020 16:08

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu: "Dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur." Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi...