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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanacak! Dış politika, terörle mücadele ve ekonomi başlıkları masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanacak! Dış politika, terörle mücadele ve ekonomi başlıkları masada
30.05.2022 09:44

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Son dakika... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, dış politika, terörle mücadele ve ekonomi başlıkları başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak.

İletilen hassasiyet ve beklentilerden sonra durum değerlendirmesi yapılacak.




SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT SİNYALİ
Yurt içinde ve sınırların ötesinde başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor.

Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak.


EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki son gelişmeler de konuşulacak.

Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirilecek.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

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