AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda bilgi verdi. Bakan Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP’li Pervin Buldan'ı aradığını ve Buldan'ın "Biraz misafir edip, bırakacaklar" dediğini söyledi. Çalık, HDP'li Buldan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatı.