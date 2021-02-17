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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
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İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda bilgi verdi. Bakan Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP’li Pervin Buldan'ı aradığını ve Buldan'ın "Biraz misafir edip, bırakacaklar" dediğini söyledi. Çalık, HDP'li Buldan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatı.


İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Bakan Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını ve Buldan'ın "Biraz misafir edip, bırakacaklar" dediğini söyledi. Çalık, HDP'li Buldan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatı.
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