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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 18:07 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 18:23

AK PARTİ KÜTAHYA Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 31 Mart 2024 KÜTAHYA AK Parti Başkan Adayı... 🗳️

AK PARTİ KÜTAHYA Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu yanıt buluyor. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (Belediye seçimleri) KÜTAHYA Belediye Başkan adayının da açıklanacağı AK Parti tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. İşte detaylar...

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenirken Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerler nedeniyle program ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında 17 büyükşehir olmak üzere 31 ilin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyor.

NOT: KÜTAHYA Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleştiğinde aday olan isim haberimizde yer alacaktır.

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