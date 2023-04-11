RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları AK Parti KONYA milletvekili aday listesi 2023! İşte Konya Milletvekili adayları |VİDEO

AK Parti KONYA milletvekili aday listesi 2023! İşte Konya Milletvekili adayları |VİDEO

AK Parti KONYA milletvekili aday listesi 2023! İşte Konya Milletvekili adayları |VİDEO
11.04.2023 17:27

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AK Parti Konya milletvekili adayları belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti aday listesine göre, listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uygulanırken; 17 bakandan 15'i de listede yer aldı. Peki, AK Parti Konya Milletvekili adayları kimler...

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AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Konya ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Konya Milletvekili adayları...

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Konya 1. sıra - Tahir Akyürek

Konya 2. sıra - Orhan Erdem

Konya 3. sıra - Selman Özboyacı

Konya 4. sıra - Meryem Göka

Konya 5. sıra - Abdullah Ağralı

Konya 6. sıra - Mehmet Baykan

Konya 7. sıra - Ziya Altunyaldız

Konya 8. sıra - Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

Ömer Çelik– Adana 1. sıra

Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

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