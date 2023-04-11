AK Parti Konya milletvekili adayları belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti aday listesine göre, listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uygulanırken; 17 bakandan 15'i de listede yer aldı. Peki, AK Parti Konya Milletvekili adayları kimler...