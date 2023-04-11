AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Konya ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Konya Milletvekili adayları...
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Konya 1. sıra - Tahir Akyürek
Konya 2. sıra - Orhan Erdem
Konya 3. sıra - Selman Özboyacı
Konya 4. sıra - Meryem Göka
Konya 5. sıra - Abdullah Ağralı
Konya 6. sıra - Mehmet Baykan
Konya 7. sıra - Ziya Altunyaldız
Konya 8. sıra - Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra
Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra
Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra