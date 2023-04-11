RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları AK Parti Kocaeli (İZMİT) milletvekili aday listesi 2023 |VİDEO

AK Parti Kocaeli (İZMİT) milletvekili aday listesi 2023 |VİDEO

AK Parti Kocaeli (İZMİT) milletvekili aday listesi 2023 |VİDEO
11.04.2023 17:25

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AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti Kocaeli (İzmit) Milletvekili adayları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. AK Parti Kocaeli milletvekili adayları kimler oldu? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday olacak isimler belli oldu. Peki, AK Parti Kocaeli milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...

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AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Kocaeli ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları...

AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

1. Sadettin Hülagü

2. Radiye Sezer Katırcıoğlu

3. Veysal Tipioğlu

4. Mehmet Akif Yılmaz

5. Cemil Yaman

6. Sami Çakır

7. Yasemin Özdemir

8. Mehmet Ellibeş

9. Ali Güney

10. Berna Abiş

11. Hasan Soba

12. Erkan Aksoy

13. Gülay Artut

14. İbrahim Efe

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

Ömer Çelik– Adana 1. sıra

Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

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