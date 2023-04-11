AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti Kocaeli (İzmit) Milletvekili adayları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. AK Parti Kocaeli milletvekili adayları kimler oldu? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday olacak isimler belli oldu. Peki, AK Parti Kocaeli milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...