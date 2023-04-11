AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Kocaeli ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları...
AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
1. Sadettin Hülagü
2. Radiye Sezer Katırcıoğlu
3. Veysal Tipioğlu
4. Mehmet Akif Yılmaz
5. Cemil Yaman
6. Sami Çakır
7. Yasemin Özdemir
8. Mehmet Ellibeş
9. Ali Güney
10. Berna Abiş
11. Hasan Soba
12. Erkan Aksoy
13. Gülay Artut
14. İbrahim Efe
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra
Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra
Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra