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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece Milletin Adamı oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece Milletin Adamı oldu!
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AK Parti İstanbul’da Maltepe ve Kartal kongreleri tamamlandı. ‘İnandığın Yolda Yürü’ temasıyla yapılan kongreler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington’un, ne Paris’in, ne de Tel Aviv’in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece Milletin Adamı oldu!" ifadelerini kullandı.


AK Parti İstanbul'da Maltepe ve Kartal kongreleri tamamlandı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongreler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington'un, ne Paris'in, ne de Tel Aviv'in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece Milletin Adamı oldu!" ifadelerini kullandı.

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