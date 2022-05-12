Takvim.com.tr olarak defalarca gündeme getirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile olan ilişkisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclis'e getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle yanyana oluşunu gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de olduğunu söyledi ancak fotoğrafta AK Partili hiçbir milletvekili yoktu ve çekinilen yerin fonundaki tarih Özkoç'u yalanlıyordu.

Fotoğrafları göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'na hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sözleri Akbaşoğlu tarafından TBMM kürsüsünden iade edildi.

ŞEREFSİZ VE HAYSİYETSİZ OLAN YALAN SÖYLEYENDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şunları söyledi: Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir.

ENGİN ÖZKOÇ BÜTÜN FETÖ'CÜ LİDERLERLE AYNI KAREDE



Aynen. Bak, o yalan ve algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, haysiyetsiz ve şerefsiz olan yalan söyleyendir. Hani burada bizim Grup Başkan Vekillerimiz, asla ve kata yok. 8-9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra.

Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum.

TAKVİM KİRLİ BAĞLANTIYI İFŞA ETTİ



Takvim.com.tr olarak CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ temaslarını defalarca yazmış, gündemimize taşıyarak okurlarımızı haberadar etmiştik. İşte Özkoç hakkındaki çarpıcı gerçekler:



15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.

ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI

CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görüldü.

Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ARAŞTIRILSIN' ÖNERGESİ İLE HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler FETÖ-CHP gerçeğini ortaya çıkarmıştı.CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.

FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti.







Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

ÖZKOÇ FETÖ'CÜLERİN BÜYÜK İMAMLARKURULU TOPLANTISINDA

FETÖ'NÜN KAÇAK İMAMI MAHMUT YETER VE ÖZKOÇ

FETÖ'YE BAĞLI KURULUŞTAN ÖDÜL

BÜYÜK İMAMLAR KURULU TOPLANTISI

AMERİKA'DA FETÖ İMAMLARIYLA POZ

FETÖ MASASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.