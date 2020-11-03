AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 'deprem vergileri' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Deprem vergileri' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, yaptığı açıklamada "Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı." ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca AK Parti iktidarından itibaren deprem konusunda gerçekleştirilen icraatleri de sıraladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Deprem vergileri' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, yaptığı açıklamada "Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı." ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca AK Parti iktidarından itibaren deprem konusunda gerçekleştirilen icraatleri de sıraladı.