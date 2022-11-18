AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'İstiklal' saldırısına ilişkin flaş açıklama: Kuklacıyı biliyoruz

İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız yaralandı. Saldırıya ilişkin bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır dahil 17 kişi tutuklandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş söz konusu saldırı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş "Kuklacıyı biliyoruz" derken "Çok hain bir saldırı sadece bu saldırı o saldırıyı yapan teröristten o caniden ya da onları oraya sürükleyen terör örgütlerinden ibaret bir terör saldırı değildir. Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var." ifadelerini kullandı.