AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'ne karşı çıkanlara CHP Grup Toplantısı'nda konuşan ODTÜ Rektörü'nü örnek gösterdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun geçmiş yıllarda AK Parti'den milletvekili adayı olması üzerinden Boğaziçi Üniversitesi karıştırılmaya çalışılıyor. Dün akşam üniversitede düzenlenen gösterilerde terör örgütü sempatizanları polis memurlarına saldırdı ve "katil polis" sloganları attı. Bu gösterilerde başı çeken CHP'nin geçmişinde ise bu durumun örnekleri karşımıza çıkıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2004 yılında ODTÜ Rektörü'nün imam hatiplerin katsayılarının kaldırılmasına karşı Meclis'e gelip CHP Grup Toplantısı'nda konuşma yaptığını söyledi. Örnekler sadece bununla sınırlı değil Metin Lütfi Baydar, Kemal Gürüz ve elbette Nur Serter CHP'li rektör ve rektör yardımcısı isimler.