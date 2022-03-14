Son dakika haberi! Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Düzenleme ile sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıkçılara müjdeleri tek tek sıralayan Başkan Erdoğan, "Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK suçu kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Emekli sağlık çalışanları da yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak." dedi.