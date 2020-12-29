Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde deprem: Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetimi istifa etti

Ahmet Davutoğlunun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nde istifa şoku yaşanıyor. Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi görevinden ayrıldı. Serbes yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun, iştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlunun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nde istifa şoku yaşanıyor.

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi görevinden ayrıldı. Serbes yaptığı açıklamada Davutoğlu'na zehir zemberek sözler söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Serbes, "Derdi vatan, millet olan, ülkesine hizmet etmek isteyen, samimi güzel insanlardan yönetim oluşturduk ve yola çıktık. Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk. Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık." ifadelerini kullanıldı.



Ender Serbes

"DAVUTOĞLU İSTEDİĞİ KADAR HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN BAHSETSİN..."

Serbes, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun, iştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır."

MİLLETE ZAMAN KAYBETTİRMENİN BİR ANLAMI YOK

Türkiye'de siyasette farklı bir soluk olmak istediklerini söyleyen Serbes, "Millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Serbes istifayı Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşımla duyurdu:

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