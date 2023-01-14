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Ahmet Davutoğlu ile 6'lı masanın yandaşları birbirine girdi!

Ahmet Davutoğlu ile 6'lı masanın yandaşları birbirine girdi!
14.01.2023 22:03

OTOMATİK OYNAT

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Davutoğlu, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla krizi alevlendirirken masanın yandaşları Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş gibi isimler duruma tepki gösterdi. Tepkiler sonrası "Masadan çekiliriz" tehdidinde bulunan Ahmet Davutoğlu gelen eleştiriler sonrası bir açıklama daha yaparak "Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir." dedi. İşte krizin ayrıntıları...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Davutoğlu, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla krizi alevlendirirken masanın yandaşları Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş gibi isimler duruma tepki gösterdi. Tepkiler sonrası "Masadan çekiliriz" tehdidinde bulunan Ahmet Davutoğlu gelen eleştiriler sonrası bir açıklama daha yaparak "Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir." dedi. İşte krizin ayrıntıları...
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