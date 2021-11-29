Haberler Haber Videoları Ahmet Cin'den CHP’li İmamoğlu’na tepki: Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz

Ahmet Cin'den CHP’li İmamoğlu’na tepki: Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz

Ahmet Cin'den CHP’li İmamoğlu’na tepki: Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz
29.11.2021 22:23
Ana Sayfa 00:28
Kuruluş Osman 73. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:11
Ceyda Ateş'den ''Anne kız...
Ana Sayfa 01:04
Ebru Şallı’nın acı günü!
Ana Sayfa 00:24
Masterchef Hamza Mercimek ve...
Ana Sayfa 02:45
Türkiye'de lodos yıktı geçti!
Ana Sayfa 00:17
Vezneciler metro...
Ana Sayfa 01:11
Rusya balistik füzeleri...
Ana Sayfa 00:29
Boğaz köprüsünde lodos...
Ana Sayfa 04:57
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 02:25
İmranlı Belediye Başkanı Murat...
Ana Sayfa 00:42
Belediye Başkanı trafik...
Ana Sayfa 01:03
Hülya Avşar'ın kucağına...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenerek kendi yapmış gibi pazarlıyor. İBB son bombası ise çok başka... İBB’nin Pendik’te temelini attığı ve ekonomik gelir elde etmek amacıyla projelendirdiği KİPTAŞ’ın lüsk rezidans projesi Kiptaş Pendik Arkatlı Evleri'nin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim’ sözleri sonrasında açıklama yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Buralar kamu binaları değil ki İBB’den alınan ruhsat geçerli olsun. Lüks rezidans yapıyorsunuz ve ilçe belediyesinden ruhsat alınması zorunlu. Siz Pendiklilerin hakkını yemek isteseniz de ben 726 bin Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğim” dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA