Ahmet Cin'den CHP’li İmamoğlu’na tepki: Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenerek kendi yapmış gibi pazarlıyor. İBB son bombası ise çok başka... İBB’nin Pendik’te temelini attığı ve ekonomik gelir elde etmek amacıyla projelendirdiği KİPTAŞ’ın lüsk rezidans projesi Kiptaş Pendik Arkatlı Evleri'nin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim’ sözleri sonrasında açıklama yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Buralar kamu binaları değil ki İBB’den alınan ruhsat geçerli olsun. Lüks rezidans yapıyorsunuz ve ilçe belediyesinden ruhsat alınması zorunlu. Siz Pendiklilerin hakkını yemek isteseniz de ben 726 bin Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğim” dedi.