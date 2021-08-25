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Ahlat'ta "1071 Malazgirt Zaferi" etkinlikleri başladı! Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlanıyor!

Ahlat'ta "1071 Malazgirt Zaferi" etkinlikleri başladı! Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlanıyor!
25.08.2021 14:08
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Bu yıl 950'ncisi kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi, Ahlat ilçesinde Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Bahçesi'nde yer alan '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Başkan Erdoğan K Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Ahlat ve Malazgirt’e gideceklerini belirterek, “Ahlat’ta büyükçe bir yeri devlet olarak aldık ve orayı inşallah devletimize kazandırıyoruz. Sultan Alparslan’ın Ahlat’tan Malazgirt’e yola çıktığı gibi biz de oradan yola çıkacağız. Devlet Bey ile beraber orada törenlerimizi yapacağız” dedi.


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