Ağızlıksız gezdirilen pitbull başka bir köpeğe saldırdı!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 23:20:47

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde , Cumhuriyet Meydanı'nda ağızlıksız gezdirilen pitbull , başka bir köpeğe saldırarak zarar verdi . Çevredeki vatandaşlar, saldırıya uğrayan köpeği güçlükle kurtardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine olayla ilgili çalışma başlattı . Yapılan incelemelerde, pitbullun insanlara saldırmadığı ancak olay yerindeki köpeklerle boğuştuğu belirlendi.

Ağızlığı olmadığı ve saldırgan olduğu tespit edilen köpeğin B.T.'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürülen B.T.'ye , 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 76 bin 149 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, B.T. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.