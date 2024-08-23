Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde, saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tırın freninin patlaması sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan tır, yoldaki 9 araca çarparak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada ağır yaralanan 3 kişi dahil olmak üzere toplam 12 yaralıyı Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan yaralılar yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı.

Kazanın kurbanları arasında yer alan Halil Güleç ve Kevser Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre durma noktasına geldi ve yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Kazaya neden olan tırın sürücüsünün ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.