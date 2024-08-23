PODCAST CANLI YAYIN
Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı
Haberler Haber Videoları

Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 22:39   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 22:39

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni patlayan saman yüklü tırın neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Toplam 9 aracın karıştığı kaza sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde, saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tırın freninin patlaması sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan tır, yoldaki 9 araca çarparak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada ağır yaralanan 3 kişi dahil olmak üzere toplam 12 yaralıyı Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan yaralılar yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı.

Kazanın kurbanları arasında yer alan Halil Güleç ve Kevser Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre durma noktasına geldi ve yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Kazaya neden olan tırın sürücüsünün ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
23.08.2024Cuma
Sarıçam'da Dehşet Anları: Evinden Çıkar Çıkmaz Kurşunların Hedefi Oldu: Silahlı Saldırı Anı Kamerada!
23.08.2024Cuma
Tarsus'ta Feci Kaza: Tır ile Cip Çarpıştı, 1 Ölü, 6 Yaralı
23.08.2024Cuma
Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Abualnasr'dan Turkuvaz Medya'ya Nezaket Ziyareti!
23.08.2024Cuma
Pendik Marmaray İstasyonu'nda kadın yolcu ile güvenlikler arasında kavga: ''Eşim gelecek bunları mahvettireceğim!''
23.08.2024Cuma
Bunlar da Var
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın son hali şaşkına çevirdi! 00:59
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın son hali şaşkına çevirdi!
23.08.2024Cuma
Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii’nde kıldı 01:42
Muğla'da Cuma namazı
23.08.2024Cuma
Mersin’de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı 00:29
Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı
23.08.2024Cuma
Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu 05:34
Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu
23.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA