Afyonkarahisar’da angus taşıyan tır devrildi: 1 yaralı! 2 angus kaçtı!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 18:10:53

Afyonkarahisar'ın Konya Köprülü Kavşak yakınlarında, 33 ALP 276 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tırın dorsesinde bulunan 20'ye yakın angus etrafa dağıldı. Çevredeki vatandaşlar, sürücüye yardım ettikten sonra angusları tel örgüyle kaplı bir bahçeye koyarken, kaçan 2 angusun yakalanması için zabıta ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçan hayvanların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, tırın Mersin limanından yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.