SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Afyonkarahisar’da angus taşıyan tır devrildi: 1 yaralı! 2 angus kaçtı!
Haberler Haber Videoları

Afyonkarahisar’da angus taşıyan tır devrildi: 1 yaralı! 2 angus kaçtı!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 18:10:53

Afyonkarahisar’da Konya Köprülü Kavşak yakınlarında angus taşıyan bir tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, dorsedeki hayvanlar etrafa dağıldı. Kaçan 2 angusun yakalanması için zabıta ekipleri seferber oldu.

Afyonkarahisar'ın Konya Köprülü Kavşak yakınlarında, 33 ALP 276 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tırın dorsesinde bulunan 20'ye yakın angus etrafa dağıldı. Çevredeki vatandaşlar, sürücüye yardım ettikten sonra angusları tel örgüyle kaplı bir bahçeye koyarken, kaçan 2 angusun yakalanması için zabıta ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçan hayvanların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, tırın Mersin limanından yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Çanakkale'de 1.5 tonluk boğa 'Fatih' satışta! Fiyatı ikinci el otomobille yarışıyor!
21.05.2025Çarşamba
Son dakika: Sancaktepe'de toprak kayması! 3 işçi yaralandı!
21.05.2025Çarşamba
Ceyhan'da silahlı saldırı: Sokakta gördüğü eski kocasını ayağından vurdu!
21.05.2025Çarşamba
Kahramanmaraş'ta hastane ortasında kadın cinayeti!
21.05.2025Çarşamba
ATV ile drifte 46 Bin TL ceza!
21.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Birecik Adliyesi önünde akraba kavgası kamerada! 00:51
Adliye önünde kemerli sopalı akraba kavgası kamerada!
20.05.2025Salı
SON DAKİKA | İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 06:52
SON DAKİKA | İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
20.05.2025Salı
İnegöl’de feci kaza: Muhtar ağır yaralandı! O anlar kamerada! 02:17
İnegöl'de motosikletli muhtarın karıştığı kaza kamerada!
20.05.2025Salı
Pendik’te öğrenciye şiddet kamerada: Seni gebertirim 03:47
Pendik’te öğrenciye şiddet kamerada: “Seni gebertirim”
20.05.2025Salı
CANLI YAYIN