Haberler Video Haber Videoları Afyonkarahisar'da 5 araç birbirine girdi! 2'si çocuk 4 ölü...

Afyonkarahisar'da 5 araç birbirine girdi! 2'si çocuk 4 ölü...

Afyonkarahisar'da 5 araç birbirine girdi! 2'si çocuk 4 ölü...
22.07.2021 07:43
Ana Sayfa 00:38
İzmir 4.2 ile sallandı!
Ana Sayfa 00:21
Miray Daner’den nefes kesen...
Ana Sayfa 01:16
Galatasaray, deplasmanda...
Ana Sayfa 00:39
Endülüs Parlamentosu'na giren...
Ana Sayfa 01:28
açan kurbanlığı kovalayan genç...
Ana Sayfa 00:35
Salda Gölü'nde acı olay!
Ana Sayfa 00:41
Ece Seçkin’den cüretkar...
Ana Sayfa 01:30
Serdar Ortaç’tan bomba evlilik...
Ana Sayfa 02:12
Kenan Doğulu Marmaris ve...
Ana Sayfa 00:57
İşte Onur Buldu'nun öğretmen...
Ana Sayfa 13:10
Sahayı tüm gücümüzle...
Ana Sayfa 05:44
Alişan’dan kardeşine son...

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 5 araç birbirine girdi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Burak Samet Ş. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açıldı.


Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Burak Samet Ş. yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Nasuh Kardaş'ın (53) kullandığı 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Yasin Çetin (41) yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara idaresindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.


Kazada otomobildeki aynı aileden sürücü Yasin, Burcu (40), Zeynep Yaren (11) ve Başak Çetin (5) yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü Nasuh ile Kadriye Kardaş (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Burak Samet Ş. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları