Haberler Haber Videoları Afyonkarahisar'da 4 kişiyi katleden cinayet zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 kişiyi katleden cinayet zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 kişiyi katleden cinayet zanlısı yakalandı
07.11.2021 01:57 - Son Güncelleme: 07.11.2021 02:01
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 05:53
Sergen Yalçın’dan maç sonrası...
Ana Sayfa 03:17
İYİ Partili Türkkan'ın...
Ana Sayfa 00:38
Erman Toroğlu’ndan Sergen...
Ana Sayfa 00:24
Ece Seçkin sahne elbisesiyle...
Ana Sayfa 00:30
Gülşen Bubikoğlu paylaştı...
Ana Sayfa 00:15
Baklava imalathanesinde mide...
Ana Sayfa 00:22
Yerli otomobil TOGG’dan bir...
Ana Sayfa 02:54
Gönül Dağı 39. bölüm ön izleme...
Ana Sayfa 01:27
Masterchef Pelin eski halinin...
Ana Sayfa 04:47
Yaprak deyip geçmeyin! Kilosu...
Ana Sayfa 05:01
'Serenay Sarıkaya ile...

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelen olayda İsmail Kınçak isimli şahıs eski dünürlerine kurşun yağdırmış ve 4 kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen şahsı polis ve jandarma ekipleri yakalamak için seferber oldu. Güvenlik kameralarını da takibe alan polis ekipleri şahsın en son Erenler Mahallesi'ne girdiğini tespit ederek bu bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şahsın daha sonra tekrar olay yerine hareket ettiğini belirleyen jandarma ekipleri yolu keserek İsmail Kınçak’ı kullandığı otomobille birlikte yakaladı. Olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalayan polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Cinayet zanlısının yakalanma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Videoları

Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç- alacak anlaşmazlığı olan aileler arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.

ARACI DURDURUP TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, bugün akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı otomobili takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobilin önünü kesen Kınçak, aracından indikten sonra diğer araçtakilere tabancayla ateş etti.

Silahlı saldırıda Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak olay sonrası otomobiliyle kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Mevlüt Mercan, Şefika Mercan, Hanife Mutlu ile Hatice Mercan yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Yusuf Mercan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Saldırıda yaralanmayan Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızı ise tedbir amaçlı tedaviye alındı. Jandarma, kaçan İsmail Kınçak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

"5 YARALI VARDI HASTANEYE YOLLADIK"

Beldede yapılan yardımları dağıttıkları sırada haber geldiğini ve olay yerine geldiklerini anlatan Çıkrık beldesi Erenler Mahallesi Muhtarı Bekir İşlek, "Vatandaşın biri haber etti. Geldiğimizde baktık 5 yaralı vardı. Ambulansa bindirdik, hastaneye yolladık. Önceden gelen bir husumet vardı bunların arasında. Dünür oldular, kız alıp verme meselesinden boşanma olayı oldu. Böyle olunca husumet girdi araya" dedi.

"AYNI ARABADA 4 ÖLÜ, 1 YARALI"

Olayı öğrendiğinde Afyonkarahisar merkezde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Recep Küçükkayar ise "Durumu burada öğrendim ben. 4 ölü, 1 yaralı var" diye konuştu.

EŞİNİN AİLESİ, ALDIĞI BORÇ NEDENİYLE İCRAYA VERMİŞ

Fatma Mercan'ın, ayrıldığı eşinin ailesinden evliyken borç aldığı, boşanma sonrası kayınpeder Mevlüt Mercan'ın senedi icraya verdiği, sonrasında İsmail Kınçak'ın evine icra geldiği, bu nedenle aileler arasındaki husumetin büyüdüğü öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Afyonkarahisar'da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA