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Afşin Elbistan Santrali'nde Göçük! Tedbir hayat kurtardı!
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Afşin Elbistan Santrali'nde Göçük! Tedbir hayat kurtardı!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:20

Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Kömür Sahası’nda göçük meydana geldi. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda göçük anı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, çatlakların tespit edilip personelin sahadan çekilmesi faciayı önledi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Çelikler Holding Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında işçi kalmadığı öğrenildi.

Çelikler Holding bünyesinde bulunan Afşin Elbistan A ve kamunun işlettiği Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlayan Çelikler Holding Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında herhangi bir işçinin kalmadığı öğrenildi. Göçük altında iş makinesi ve bazı aletlerin kaldığı belirlendi. Göçüğe dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların neden olduğu öne sürüldü.

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