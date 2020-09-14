Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı! İşte saldırı anı

14.09.2020 22:50

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. MSB'den alçak saldırıya çok sert tepki geldi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

MSB'DEN TEKPKİ

MSB'den yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı." denildi.