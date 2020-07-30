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Afganistan'da Kurban Bayramı öncesi bomba yüklü araçla saldırıldı: 8 sivil öldü

Afganistan'da Kurban Bayramı öncesi bomba yüklü araçla saldırıldı: 8 sivil öldü
30.07.2020 21:13

Afganistan'ın Logar vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti. Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kurban Bayramı öncesinde alışverişe çıkan siviller hedef alındı.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kurban Bayramı için alışverişe çıkan sivilleri hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Aryen, 30 sivilin ise yaralandığını ifade etti.

Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban ise saldırıyla hiçbir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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